Rinasce la targa commemorativa per Giorgio Cristian Munteanu, il sedicenne accoltellato nel 2010 ai giardini Giuseppe Allievo

Una nuova vita per la targa commemorativa di Giorgio Cristian Munteanu, il giovane ragazzo ucciso da una coltellata al collo durante una rissa nel 2010 all'interno dei giardini Giuseppe Allievo.

Da tempo la targa era stata danneggiata e abbandonata a se stessa, la mamma di Giorgio aveva chiesto al comune di rimuovere la targa piuttosto che lasciarla in quello stato degradante. L'assessore all'ambiente Francesco Tresso si è subito attivato per cercare soluzioni alternative, collaborando con la circoscrizione 5 e regalando alla famiglia di Giorgio una targa nuova.

"La vita vissuta insieme è intatta e il filo che ci lega non si spezzare mai, ringrazio le autorità civili che hanno ripristinato la targa – ha commentato la mamma di Giorgio – Ho preparato di fronte al piccolo monumento in suo ricordo l'albero di natale, perché qui c'è il mio natale".

Per i giardini Giuseppe Allievo nasce in questi giorni l'iniziativa di riqualificazione dell'area dal Comune di Torino in collaborazione con la circoscrizione 5 e il Rotary Club. "Questa piazza dev'essere vissuta diversamente, insieme alla circoscrizione abbiamo deciso di trovare soluzioni diverse alla rimozione della targa progettando anche la riqualificazione del giardino – ha dichiarato l'assessore all'ambiente Francesco Tresso – Anche il Rotary club ha voluto sostenere il progetto di riqualificazione della piazza, tutti con l'unico obiettivo di far rivivere il quartiere per tutti".

"Un aspetto significativo del percorso che andremo a fare, è dato dalla partecipazione e collaborazione delle istituzioni pubbliche con soggetti privati – ha annunciato il presidente dell circoscrizione 5 Enrico Crescimanno – una collaborazione che non si limita a finanziare l’intervento ma che li rende protagonisti di attività culturali ed educative rivolte un primo luogo alla scuola".

"Nel nostro progetto di riqualificazione vorremmo coinvolgere il quartiere e in particolare la scuola Giuseppe Allievo", ha dichiarato il presidente del Rotary Club Torino Fabrizio Fracchia, "I lavori riguarderanno il ripristino delle piante e del parco giochi".

Insieme all'assessore Tresso e a tutte le altre autorità civili, gli studenti della scuola elementare Giuseppe Allievo hanno piantato dei fiori sotto la targa in ricordo di Giorgio. Alcuni bambini della scuola elementare hanno poi letto al pubblico delle loro riflessioni sull'area giochi. "Penso che sia importante prendersi cura dei giardini perché sono un po' come la nostra seconda casa", ha spiegato il giovane Giuseppe.

"Io e i miei compagni ci impegneremo a tenere i nostri giardini più puliti", ha poi concluso il giovane Adam.