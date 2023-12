Piemonte terra di sapori: Gastronomie regionali e Strade del vino per promuovere i prodotti locali

Il vino e il cibo del Piemonte sono riconosciuti in tutto il mondo, per promuoverli al meglio la Regione ha creato un sistema di valorizzazione. Questa mattina tutti gli attori si sono riuniti in una tavola rotonda nel Grattacielo della Regione per riconoscere le esperienze di successo e presentare i prossimi passi.

L'assessorato all'agricoltura e al cibo insieme ai Consorzi, le Enoteche regionali, il Comitato delle Strade del Vino e Piemonte Land of Wine hanno evidenziato come sia fondamentale la collaborazione tra tutti per mettere in luce il grandissimo potenziale enogastronomico della Regione.

Le 6 strade del Vino e del Gusto