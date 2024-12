Uomo accoltellato in piazza Baldissera: è caccia all'aggressore

Un uomo di 53 anni è stato accoltellato nella serata di giovedì 19 dicembre all’incrocio tra piazza Baldissera e via Stradella. Colpito al collo, alla schiena e a una gamba, ha rischiato di morire dissanguato, ma è stato salvato dall'intervento tempestivo dei carabinieri.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 19.45. La vittima, di origini marocchine, è stata trovata in condizioni critiche, con una grave emorragia. Per salvarlo, i carabinieri hanno utilizzato la sciarpa di un passante in modo da tamponare la ferita e, successivamente, un laccio emostatico per bloccare la perdita di sangue. Poco dopo, il personale del 118 ha stabilizzato l'uomo, che è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L'aggressore è fuggito e attualmente è ricercato. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona per identificarlo. Sebbene la vittima risulti incensurata, non si escludono ipotesi legate a un regolamento di conti o a dissidi personali.