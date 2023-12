Rinascita dei borghi: la rigenerazione urbana di Paola Veglio per Cortemilia

A Cortemilia, l’imprenditrice Paola Veglio, AD di Brovind Vibratori S.p.A., ha messo in atto una serie d’iniziative per “riportare Cortemilia alla sua antica magnificenza”. In primis ristrutturando e riportando in vita lo storico hotel e ristorante nel centro del paese. “L’hotel era chiuso da 3 anni e oggi vuole essere un riferimento sia per il turismo, sia per i viaggi di lavoro. Il ristorante, invece, è stato concepito anche in ottica welfare: con la crescita dell’organico di Brovind si è reso necessario creare nuovi spazi per gestire al meglio la pausa pranzo. Qui possono pranzare 60 dipendenti e il pasto è a carico dell’azienda per l’80% del suo costo. Riaprire il ristorante si è rivelata una scelta vincente, sia per gli abitanti del borgo, che lamentavano la mancanza di una pizzeria da oltre 7 anni, sia per i turisti, ma anche per i nostri dipendenti che hanno molto apprezzato l’iniziativa. Il progetto ha incentivato anche la nascita di nuovi esercizi commerciali, gestiti da giovani del territorio, in prossimità dell’albergo. Penso sia un chiaro segnale che investire in rigenerazione e nel territorio sia la scelta giusta” racconta Paola Veglio.