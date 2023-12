Casa Marchisio, quando lo stile Liberty domina la scena a Torino

Sita al civico 42 di via Pietro Piffetti all'angolo con via Goffredo Casalis, nel cuore del quartiere Cit Turin, casa Marchisio è uno dei numerosissimi esempi di edifici in stile Liberty del capoluogo sabaudo.

Essa fu edificata nel 1914 su progetto dell'architetto Annibale Tioli.

Costituita da quattro piani fuori terra, casa Marchisio presenta una particolarità, ossia un doppio bovindo che ingentilisce l'angolo, delimitandolo da entrambi i lati.

Lungo le facciate sono presenti numerose decorazioni a tema fitomorfo e zoomorfo tipiche dell'Art Nouveau che le arricchiscono, e due colonne paiono sostenere, incorniciandolo, il balcone che si apre centralmente su via Piffetti.

Singolari sono anche i balconcini più piccoli, alcuni squadrati ed altri di foggia tondeggiante.

Essendo un edificio adibito a civile abitazione, casa Marchisio può essere ammirata solo dall'esterno, ma merita anche solo un'occhiata fugace di pochi istanti per poter godere della bellezza che offre.