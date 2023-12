Il panet piemontese, il pane delle feste leccornia per i più piccoli

Il pane è, per antonomasia, simbolo di convivialità.

Ma il pane è uno degli alimenti dei quali esistono più varianti in assoluto, per ingredienti e procedimento di preparazione e di cottura. In Piemonte ne esistono ben 18 tipi diversi, ed uno di questi è il Panet. Costituito da un impasto di farina di grano tenero, ha una forma tondeggiante.