Grugliasco, sotto le feste ritorna il piccolo emporio di Natale

Fino al 22 dicembre, appuntamento con il piccolo Emporio di Natale al centro diurno Capolavoro, al parco Le Serre, in via Lanza 31, il mercatino delle meraviglie natalizie e solidali, realizzate dalle 40 persone con disabilità che frequentano i laboratori creativi dei centri diurni Barattolo e Capolavoro di Grugliasco e Rivoli.

Il ricavato contribuirà alle spese per le trasferte della “Non solo note's band”, il gruppo musicale dei due centri e sosterrà le spese di realizzazione dei laboratori quotidiani: ognuno di questi, dal teatro alla falegnameria creativa, è pensato per condividere con il nostro territorio nuove opportunità per crescere insieme.