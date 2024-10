Crisi Psa Pipes: "Avviamo un percorso per attivare la cassa integrazione"

Mentre nel Consiglio regionale di ieri la consigliera di minoranza Valentina Cera di AVS ha presentato un’interrogazione sul destino di lavoratrici e lavoratori della Psa Pipes , per sollecitare l’Assessora al lavoro Elena Chiorino a varare azioni concrete di sostegno alle famiglie che perdendo il lavoro si ritrovano senza futuro: "I Comuni coinvolti e la Regione Piemonte in coordinamento, hanno la responsabilità di trovare risposte concrete per supportare e non lasciare sole e soli lavoratrici e lavoratori della Psa", ha sottolineato Cera.