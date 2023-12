3 criptovalute in crescita nonostante la fase ribassista del mercato

Il crollo improvviso del Bitcoin dell’11 dicembre ha avuto ripercussioni sull’intero mercato delle criptovalute. Il BTC è sceso dai 44.500 dollari, fino ad arrivare ai 41.000 dollari, registrando un crollo dell’1% nelle ultime 24 ore.

Tuttavia, sul mercato ci sono alcune criptovalute resilienti in crescita, nonostante la fase ribassista. Inoltre, presale di nuovi progetti come Bitcoin Minetrix che stanno continuando ad attirare investitori.

OKB

OKB ha avuto una crescita del 4,26% negli ultimi 7 giorni, arrivando a un valore di 59,47 dollari. La criptovaluta è stata lanciata dall’OK Blockchain Foundation e dall’exchange maltese OKEx. Al momento, OKEx è uno degli exchange più importanti al mondo e il terzo per quanto riguarda la liquidità.

Per alcuni aspetti, OKEx si può paragonare a Binance, con alcune differenze sostanziali come ad esempio un servizio di cloud mining integrato. Lo utility token OKB permette ai titolari di accedere ad alcuni servizi particolari dell’exchange.

Cosmos (ATOM)

Negli ultimi 7 giorni, Cosmos ha registrato una crescita del 12%, seguendo il trend positivo dell’ultima settimana e arrivando a un valore totale di 11,07 dollari. Cosmos è un progetto creato per risolvere alcuni problemi della blockchain e ottimizzare i protocolli proof-of-work, come quello utilizzato dal Bitcoin.

Cosmos vuole rendere la blockchain più accessibile per gli sviluppatori, tramite un framework modulare che rende più semplice la creazione di Dapp. Il token ATOM vengono utilizzati per la governance e per la sicurezza della blockchain Cosmos Hub.

ORDI (ORDI)

Una criptovaluta che sfrutta la blockchain di Bitcoin per registrare iscrizioni, ORDI consente di scrivere informazioni di diverso tipo come testi, immagini, suoni e video. Le iscrizioni vengono effettuate in satoshi, ovvero la frazione più piccola del Bitcoin.

Il protocollo offre anche casi d’uso per gli NFT, inoltre si rivela estremamente flessibile. Il token ORDI ha registrato una crescita del 10% negli ultimi 7 giorni, nonostante il calo del Bitcoin. Al momento, il suo valore si attesta sui 47,98 dollari.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una piattaforma di cloud mining con un token nativo ERC-20 chiamato BTCMTX. La presale del progetto ha raccolto più di 5,2 milioni di dollari, con il BTCMTX venduto a 0,0122 dollari.

L’obiettivo del team è raccogliere 15 milioni di dollari, per poter allestire un servizio di cloud mining sicuro e trasparente, basato sulla particolare meccanica Stake-To-Mine.

Una volta attivata la piattaforma, lo Stake-To-Mine consentirà ai titolari del BTCMTX di fare staking, per ottenere in cambio dei token ERC-20 non scambiabili, sotto forma di crediti di mining.

Questi token si potranno bruciare per generare hashrate, ovvero la potenza di calcolo necessaria per l’estrazione delle ricompense in BTC tramite la piattaforma di cloud mining.

A differenza di altri servizi di cloud mining, Bitcoin Minetrix non prevede contratti vincolanti o l’intervento di terze parti. Infatti, i titolari del BTCMTX potranno decidere liberamente quanti token mettere in stake per il mining del BTC.

Questo permette di partecipare al mining del Bitcoin senza dover investire nelle costose attrezzature necessarie e senza alcuna conoscenza tecnica.

Inoltre, sarà possibile vendere e prelevare i BTCMTX in qualsiasi momento. La gestione dei token e dell’hashrate avverrà tramite una pratica dashboard.

È possibile acquistare il BTCMTX in presale, collegando il proprio wallet digitale e utilizzando ETH, USDT o carta di credito. I token comprati in presale verranno messi in stake, per generare ricompense passive in BTCMTX con un APY del 115%.

In alternativa, i trader possono usare BNB e MATIC per comprare il token, ma senza poter fare staking.

