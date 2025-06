Compagnia delle Indie: vendite in crescita del 20%

Uno dei più conosciuti brand del mondo delle fragranze, Compagnia delle Indie, nei primi 5 mesi di quest’anno, ha avuto un + del 20% nelle vendite, cifra che sta contribuendo non poco alla crescita di Myluna, l’azienda di Bolzano Vicentino che ha il suo core business in Lady Venezia e che commercializza anche Liabel, un marchio storico, per quel che concerne la pulizia della casa e il benessere della persona.

Compagnia delle Indie, in questi mesi, è stata anche al centro di un Project Work insieme agli studenti dell’Università Cattolica di Milano, con i quali ha ideato strategie innovative per avvicinare il brand alla Generazione Z mantenendo vivi i valori fondanti dell’azienda, dalla qualità accessibile all’immaginazione e autenticità del Made in Italy.

“Ci siamo confrontati”, dice Pino Callipari, ceo di Myluna, “ con entusiasmo e creatività con un mondo, quello giovanile, capace di proposte brillanti, capaci di coniugare l’appeal delle tendenze contemporanee con l’identità unica del marchio, viaggi fantastici in un universo profumato sempre alla portata di tutti”.