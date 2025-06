Due giorni per portare alla luce i "lavoratori fantasma": la carovana della Uil fa tappa in piazza Castello

Appuntamento in piazza Castello per due giorni con la Uil

Domani (mercoledì 18 giugno) e giovedì 19 farà tappa a Torino, in piazza Castello, l’iniziativa nazionale della Uil “No ai lavoratori fantasma” che ha attraversato l’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle conseguenze nella vita delle persone dei rapporti di lavoro precari.

La condizione di mancanza di diritti colpisce soprattutto i giovani italiani che, in assenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, restano senza opportunità per il proprio futuro e sovente decidono di trasferirsi all’estero, privando il Paese di risorse preziose. La Uil vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire dignità, sicurezza e stabilità a tutti i lavoratori, affinché siano trasformati da fantasmi in persone.

Alle due giorni di dibattiti e confronto parteciperanno numerosi esponenti della Uil, delle istituzioni e delle associazioni.