Design, Torino guida il Piemonte ai vertici nazionali dello stile, ma anche dell'occupazione e del fatturato

Non solo stile, non solo creatività, non solo automotive, non solo moda. Il mondo del design cresce in Piemonte, soprattutto a Torino, così vuole cominciare a definirsi nei suoi confini più ampi. Anche se non è una sfida facile, visto che alle aziende più "propriamente" votate al design, se ne aggiungono tante altre che vengono anche solo sfiorate, da questi temi.