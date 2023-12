Gli anziani ballano e cantano alla riapertura del centro di via Osasco

Il centro di via Osasco, nel Borgo San Paolo, era uno spazio fondamentale per gli anziani del quartiere, dove ritrovarsi per fare attività e socializzare. Chiuso nel 2019 per un problema di sicurezza legato al tetto, il centro è rimasto inaccessibile per 4 anni prima di riaprire oggi 14 dicembre con un'inaugurazione fatta da musica e danze.

Gli anziani potranno tornare a frequentare lo spazio il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle 18, con la prospettiva di aggiungere il lunedì dal nuovo anno, come raccontato da Ester Rocco dell'associazione Edera, che gestisce lo spazio. "Le attività variano in base ai giorni - ha spiegato - dal recupero delle competenze residue alla stimolazione cognitiva, attività culturali, un laboratorio di lingua inglese e francese e l'utilizzo di tecnologie come gli smartphone".

"È sempre stato centrale nel nostro lavoro cercare di riaprire via Osasco - ha commentato la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise - è un centro particolarmente importante perché la comunità che si è creata ha resistito al COVID e alla chiusura e aspettato pazientemente, glielo dovevamo. Non è un luogo solo di aggregazione ma anche di partecipazione, sviluppo e crescita".

Presenti all'inaugurazione anche la vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino Ludovica Cioria e il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte Daniele Valle, in passato coordinatrice di commissione e presidente della Circoscrizione. "Sono 18 anni da quando abbiamo inaugurato il centro - ha dichiarato Valle - è una grande soddisfazione questa riapertura. È un servizio che non ha troppi eguali: si accede liberamente, ci sono sportelli che offrono servizi, è stata un'intuizione felice. È emozionante perché sono posti che rimangono nella storia della città e del quartiere e si tramandano tra le famiglie".

"È mancato molto in questi anni - ha raccontato il coordinatore della commissione ai servizi sociali della 3 Alberto Pilloni - abbiamo cercato di sopperire ma questo luogo era storico, gli anziani potevano trovare socialità per il problema di isolamento sociale e solitudine. È un riferimento per le persone che vivono qui in San Paolo".