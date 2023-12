Aperto il centro diurno per malati di Alzheimer in via Spalato. Cirio: "Investiamo nella sanità pubblica"

Le famiglie con malati di Alzheimer avranno a disposizione il centro diurno di via Spalato . Inaugurata oggi la nuova struttura che può ospitare 25 utenti al giorno per fare socializzare e ricevere cure dal personale sanitario gli anziani affetti dalla malattia neurodegenerativa.

"Il presidente dell'Asl di Torino Carlo Picco ha parlato di 'ennesima inaugurazione' - ha commentato il governatore Alberto Cirio - e in questo caso 'ennesima' ha un'accezione positiva. Mi auguro ce ne siano molte altri in futuro. Questo dimostra che nella sanità investiamo, l'Oftalmico ne è la prova: doveva chiudere e l'abbiamo mantenuto. Questa ennesima inaugurazione si inserisce in un settore particolarmente delicato di quella che è la sanità pubblica, riteniamo sia meglio poter curare le persone a casa ma non possono essere lasciate sole quelle che non ce la fanno".

"Tanti uomini e donne di grande valore"

"Sugli 800 milioni dati dal Governo nei giorni scorsi ne abbiamo stanziati 200 per la sanità pubblica perché ci crediamo, sappiamo che dobbiamo farlo. Nella sanità fa più rumore quello che non funziona ma c'è una parte che funziona, tante donne e uomini che lavorano e fanno la loro parte", ha concluso Cirio.