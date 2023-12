La Giunta presenta il bilancio 2024-2026, Lo Russo: "Per Torino inizia la fase 2". Le opposizioni: "Si punta solo a vivacchiare"

Dopo gli interventi dei consiglieri, è arrivato il commento del sindaco Stefano Lo Russo , che la minoranza ha fortemente criticato, al pari della sua squadra, per una mancanza di visione complessiva sul futuro della città, puntando l'indice contro i tagli in alcuni settori strategici come sicurezza, cultura e i servizi, mentre la giunta ha messo in luce i progressi fatti in questi due anni e parlato di una seconda fase per Torino.

"Sarà una fase di trasformazione sociale perché c'è un cambio radicale, i bambini non nascono più e ci sarà un problema enorme con i costi del sistema di welfare - ha proseguito il sindaco di Torino - Ci sarà una trasformazione importante che punta al rilancio della città che coniuga investimenti pubblici a un ambiente favorevole agli investimenti privati. È stato un privilegio l'essere stati invitati come città di Torino a raccontare cosa stiamo facendo alla cop28, per la prima volta sono state invitate anche le città in una filosofia che condivido: la transizione ecologica è in mano agli stati nazionali ma anche alle città, che numericamente hanno un impatto diverso ma sono i luoghi dove si sviluppa il pensiero innovativo. Il 2026 è l'anno in cui dobbiamo farci trovare pronti per far tornare Torino il luogo che merita ".

" Il contesto entro cui operiamo - ha dichiarato Lo Russo - è il principio di realtà, cui la politica deve sempre richiamarsi. Le traiettorie mi sembrano piuttosto chiare e segnano un punto netto tra la fase 1 servita a tenere i conti in ordine e una fase 2. Le parole chiave sono quattro: sviluppo economico, coesione sociale, sostenibilità ambientale e cura dei servizi e della città che si trovano più volte all'interno del bilancio. Non abbiamo la pretesa di essere infallibili, nessuno nega i problemi di Torino che eredita problemi e ne ha di nuovi, però non mi iscrivo nemmeno al partito di quelli che dicono che va tutto male: c'è la percezione di un cambiamento e miglioramento progressivo di quello che stiamo facendo. La fase 2 sarà una fase in cui i conti garantiranno una politica espansiva, sarà un triennio di grandi espansioni: partiranno 300 cantieri tra cui quello della linea 2 della metro".

Crosetto (FdI): "Torino non ha più una vocazione"

"Vorrei partire dal dato preoccupante che Torino ha perso il 6% dei propri abitanti negli ultimi 10 anni - ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Crosetto - mentre Milano ne ha guadagnato il 5%. Non riusciamo a trovare in Torino una chiara vocazione, non siamo più la grande produzione industriale che eravamo e dobbiamo cercare di capire perché Torino ha perso quel pil, quelle aziende e credo che questo non sia chiaro a questa Amministrazione"."È difficile essere vicini ai cittadini restando chiusi nel palazzo - la critica di Pierlucio Firrao di Torino Bellissima - I cittadini ci scrivono perché hanno paura di uscire di casa, la spesa è passata dai 117 milioni del 2021 ai 100 milioni previsti per il 2026. Abbiamo fatto una mozione di accompagnamento che metta per iscritto quello che avete annunciato, cioè che a marzo con gli eccessi di bilancio arriveremo davvero a 112 milioni".

Iannò: "Si punta solo a vivacchiare"

"È facile mantenere il bilancio attivo grazie al Governo - ha dichiarato Pino Iannò di Torino Libero Pensiero - con il Patto per Torino e il Pnrr, devono solo assemblare i fondi. Al di là degli annunci non è possibile prevedere dove il sindaco e la giunta vogliano andare ma continuano a vivacchiare, sono convinto che in futuro cambierà ben poco. Per l'assessore alla cultura Purchia ci sono 1,7 milioni di euro in meno e pensare che vogliamo candidarci come città della cultura europea. Torino ha bisogno di un impulso molto forte che non vedo ma intanto sono aumentate le tasse, i biglietti Gtt, l'Irpef, le strisce blu".

Russi (M5S): "Riconoscere i meriti di Appendino"