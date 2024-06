Moncalieri tira un calcio contro i femminicidi: un torneo per dire di no alla violenza sulle donne

L'appuntamento è arrivato ormai alla quinta edizione, a conferma che la città di Moncalieri è in prima fila contro la violenza sulle donne, "che si deve combattere tutti i giorni, non ricordarlo solo in occasione della giornata del 25 novembre", ha detto il sindaco Paolo Montagna.

Appuntamento il 30 giugno al campo di Testona

Il torneo di calcio a 7 "Diamo un calcio al femminicidio" si svolgerà anche quest'anno al campo sportivo di Testona. L'appuntamento è per domenica 30 giugno, a partire dalle 9.30, con la partecipazione di ben 14 squadre. Se l'edizione del 2023 era stata dedicata alla memoria di Giulia Tramontano, a poche settimane dalla sua tragica morte, la novità di quest'anno è rappresentata dalla presenza di formazioni femminili anche estere, che arrivano persino da Perù e Colombia, a conferma di come nel tempo questo evento abbia varcato non solo i confini piemontesi, ma anche nazionali ed internazionali. "E non si è potuto dire di sì a cinque squadre per mancanza di tempo e spazio", hanno spiegato le organizzatrici.

La novità delle squadre arrivate dal Sudamerica