Screzi tra Valditara e Chiorino, la Lega diserta la commissione sulla scuola. E c'è chi dice no alla fusione tra il Ferraris e l'VIII Marzo di Settimo

Scuola, c'è chi dice no alla fusione tra il Ferraris e l'VIII Marzo di Settimo

Gli screzi tra Lega e Fratelli d’Italia in Regione cancellano la commissione. Ed insieme è saltato il parere sul piano regionale per il dimensionamento scolastico. Entro il 31 dicembre Palazzo Lascaris deve approvare la delibera della Città Metropolitana che ridisegna l’assetto degli istituti nel 2024. Gli esponenti del Carroccio hanno però deciso di non partecipare alla riunione della sesta commissione.

La motivazione? Problemi– o necessità di chiarimenti, come fanno sapere da fonti politiche della maggioranza – tra il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara e l’assessore regionale alla Scuola Elena Chiorino.

“Si tratta di un comportamento inaccettabile e irresponsabile – commenta il consigliere del Pd Diego Sarno - dal momento che altri Enti, come la Città Metropolitana, avevano provveduto alla definizione del dimensionamento nei tempi corretti, pur manifestando alcune criticità”.

“La mancanza della maggioranza – aggiunge - ed in particolare della Lega ha reso impossibile l’esame del provvedimento: il Carroccio sfiducia l'assessora Chiorino?”.

A puntare il dito contro il centrodestra anche la capogruppo di Unione Popolare Francesca Frediani: “Auspico che il Ministero sospenda le decisioni sui dimensionamenti, per consentire maggiori approfondimenti sulle scelte fatte dalla Città metropolitana, così come riconsideri alcune decisioni che riteniamo inadeguate e dannose.".

A preoccupare in particolare la decisione di accorpare l’I.I.S. “VIII marzo” e dell’I.I.S. “Galileo Ferraris” di Settimo Torinese. La fusione darebbe vita ad un istituto monstre da oltre 1.900 studenti: questo pomeriggio i docenti ed il personale ATA si sono dati appuntamento davanti a Palazzo Lascaris per protestare contro questa decisione.

"Stanno lavorando per distruggere la scuola pubblica", era scritto su un cartello. Mentre su un altro si poteva leggere: "Una scuola grande non è una grande scuola". E proprio il no di Chiorino alla creazioni di istituti abnormi sarebbe il terreno di scontro con Valditara. Il Ministro sembra volesse addirittura 19 accorpamenti, mentre l'assessore li ha ridotti a sette.