Ottanta millimetri di pioggia, 120 interventi, temperature dimezzate: in un’ora Torino si è piegata al maltempo

Un albero si spezza in Corso Belgio, 120 interventi per il maltempo

Doveva essere una giornata da “bollino rosso” per la Città di Torino a causa delle ondate di calore che da giorni stanno interessando il Nord Italia. E così effettivamente è stato almeno fino alle 18 con massime che hanno raggiunto nuovamente i 34 gradi, dopo giorni continuativi a queste temperature che, insieme all’umidità, hanno portato il grado di percezione del caldo a livelli insopportabili. Clima stravolto, in poche ore

Poi poco prima delle 18 è arrivato il maltempo che si è abbattuto con particolare violenza in primis sull’area Nord orientale della Città, in zona Chieri, con grossi chicchi di grandine che sono scesi incessantemente per almeno mezz’ora, per poi continuare con pioggia mista a ghiaccio in più riprese. Ma l’ondata di maltempo ha colpito tutte le zone di Torino, nessuna esclusa, insieme all’hinterland. A Grugliasco sono stati segnalati chicchi grandi quanto palline da golf, mentre lo scenario tra le strade si è fatto subito apocalittico. Ottanta millimetri di pioggia

Alla stazione Arpa di Venaria è dove si sono registrati i cumuli più importanti di acqua scesa con 88 millimetri registrati dopo appena qualche ora di pioggia. Misure simili anche nelle stazioni di rilevamento torinesi con 79 millimetri di pioggia cumulata in zona Giardini Reali. 120 interventi in poche ore

Gli interventi dei vigili del fuoco su tutta la provincia di Torino sono stati circa 120, e hanno riguardato dal tardo pomeriggio di ieri alberi pericolanti e danni da maltempo in genere. Nella giornata di ieri un video, pubblicato da Torinoggi.it, mostrava una grande quantità di acqua che dalla stazione di Porta Nuova stava invadendo le corsie del supermercato Esselunga, presente all’interno della stazione. Salvati quattro canoisti sul Po

Altri interventi hanno riguardato alberi caduti: uno in particolare in via Torricelli ha centrato una macchina che passava di lì in quel momento. All’interno due persone che sono state immediatamente liberate. Quattro canoisti, infine, sono stati tratti in salvo mentre stavano facendo attività sul Po, ma, a causa della grandine, sono stati bloccati sulla riva all’altezza del Ponte Balbis.

Torna il fresco