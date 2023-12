Andrea Cane (Lega Salvini Piemonte): “Trasporto pubblico in Canavese, al lavoro per superare i troppi disagi”

È un momento difficile quello dei trasporti pubblici in Canavese, tra ritardi, soppressioni, atti vandalici ai mezzi e disagi.

"Sono stato contattato - commenta Andrea Cane, Consigliere regionale canavesano - da cittadini, amministratori, sindacalisti per farmi portavoce di una situazione difficile che si è ramificata sul territorio. Gli autisti Gtt sono stati spostati coi bus da Pont Canavese al deposito di Ivrea, costretti quindi a prendere servizio a Ivrea e Rivarolo dopo gli atti vandalici occorsi a 5 mezzi nella notte del 13 dicembre proprio all'interno dell'area Gtt di via Roma a Pont Canavese sprovvista di telecamere di videosorveglianza; ciò provoca ai lavoratori non solo problemi di tempo e logistica ma anche spreco di carburante con conseguente danno ambientale. Inoltre i ragazzi della Valchiusella stipati sui mezzi e perennemente in affanno sugli orari, gli utenti della Pont - Rivarolo - Chieri gravati da ritardi e soppressioni, chiedono sostegno e soluzioni. Ho parlato con l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi per richiamare la sua attenzione sul territorio in cui risiedo. Questa Giunta ha sempre sostenuto che i piemontesi delle zone decentrate debbano avere gli stessi diritti di chi abita nei centri urbani, e sono certo che non si tirerà indietro a fronte della richiesta di arrivare in tempo a scuola o al lavoro, senza far subire ulteriori disagi ai miei concittadini Canavesani”.