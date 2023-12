Ristrutturati una quarantina di alloggi nelle case popolari di Torino e provincia

Sono circa una quarantina, a oggi, gli alloggi di edilizia sociale che l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha potuto ristrutturare grazie alle risorse “ex Gescal” recentemente sbloccate dalla Regione Piemonte e destinate, in particolare, alla riqualificazione di alloggi popolari sfitti.

Per questa tipologia di interventi l’Assessorato regionale alle Politiche della Casa, guidato da Chiara Caucino, ha stanziato circa 1,3 milioni di euro che, per quanto riguarda l’area metropolitana Torinese che interessa l’ATC del Piemonte Centrale, consentiranno di realizzare, complessivamente, interventi manutentivi in 135 alloggi. Di questi, 78 sono già stati affidati alle imprese per l’esecuzione dei lavori di 39 appartamenti, dove i lavori sono pressoché conclusi e verranno presto consegnati ai Comuni che potranno destinarli a nuove assegnazioni.

Gli interventi hanno riguardato, tra l’altro, a seconda degli alloggi, l’adeguamento degli impianti elettrici, il rifacimento di quelli idraulici, il ripristino o la revisione degli infissi, il ripristino di murature e intonaci ammalorati; il rifacimento, anche solo parziale, di pavimenti e rivestimenti interni.

“Le ristrutturazioni che stiamo portando avanti contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei nostri inquilini. Ci sono ancora molte sfide da affrontare - dichiara il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla - e tanti lavori da avviare. Siamo fiduciosi nell’intervento delle istituzioni e proattivi nel cercare ulteriori risorse che ci permettano di continuare questo percorso di rinnovamento”.

I primi 39 alloggi con i lavori in via di ultimazione si trovano nei Comuni di Moncalieri, Chieri, Settimo, Pinerolo, Giaveno, Venaria Reale, Caselle Torinese, Ivrea, Castellamonte, Rivarolo, Cuorgnè e Druento.

All’attuazione del programma “fondi ex Gescal” della Regione Piemonte, l’Atc del Piemonte Centrale ha destinato complessivamente 9.986.788,40 di euro: agli 1,3 milioni finalizzati alla riqualificazione degli alloggi sfitti si aggiungono infatti circa 2 milioni per interventi di adeguamento normativo relativo alla prevenzione incendi; circa 3,5 milioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e circa 3 milioni per la messa in sicurezza di edifici con criticità strutturali.