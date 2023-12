Overlap, dalla Sardegna a Torino un progetto di ricerca che parla di biodiversità e migrazione

Approda a Torino “ Overlap - Eventi tra Arte e Scienza su Biodiversità a Migrazione ”, il progetto di ricerca nato sull’isola dell’Asinara (Sardegna) nel 2019 e dedicato alle migrazioni e alla biodiversità. Il progetto, che ha coinvolto scienziati, artisti e richiedenti asilo, è ideato e curato dall’associazione Senza Confini Di Pelle per indagare e raccontare, attraverso un originale approccio artistico e scientifico, le connessioni tra uomini, animali e ambiente nei processi migratori.

Venerdì 22 dicembre alle ore 19.30 presso il Teatro Bellarte in via Bellardi 116 a Torino, nell'ambito degli eventi off del “Festival delle migrazioni” - organizzato da Almateatro, AMA Factory e Tedacà - sarà presentato “Overlap”, la monografia sui primi tre anni di studi e ricerca.