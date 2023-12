DGA Group Italia e Enrico De Gregorio trasformano i sogni in realtà per i Bambini di Casa UGI

In un mondo dove le promesse spesso rimangono inascoltate, DGA Group Italia, guidata dal suo visionario CEO Enrico De Gregorio, ha dimostrato che le azioni parlano più forte delle parole.

In una toccante iniziativa di solidarietà, DGA Group Italia ha regalato non solo speranza, ma anche gioia tangibile ai bambini di Casa UGI a Torino, un'oasi di cura e amore per i piccoli affetti da gravi patologie oncologiche.

Pochi giorni fa, questi coraggiosi bambini hanno messo su carta i loro desideri, affidandoli alle mani di Babbo Natale. DGA Group Italia e tutto il suo personale, ha raccolto fondi con un gesto di generosità collettiva, raccogliendo non solo i fondi necessari per acquistare i regali, ma anche donando una somma significativa di 5.000 euro direttamente a Casa UGI.

La consegna dei regali è stata un momento emozionante, solo Enrico De Gregorio personalmente (per motivi sanitari) ha portato i doni a ciascuno dei 20 bambini presenti nella struttura. Ogni sorriso illuminato, ogni risata di gioia, ha segnato un piccolo, ma significativo, trionfo nell'universo di questi giovani guerrieri.

DGA Group Italia, conosciuta per la sua eccellenza nel campo del noleggio a lungo termine, ha dimostrato che la responsabilità sociale va ben oltre il semplice fare impresa. L’impegno nel rendere il mondo un posto migliore si riflette nel modo di condurre gli affari ma anche attraverso azioni caritatevoli.

Questa donazione non è solo un gesto di generosità, ma un messaggio potente: DGA Group Italia non si limita a promettere, ma realizza concretamente le sue promesse. Con il Suo contributo a Casa UGI, l'azienda supporta la straordinaria missione dell'organizzazione nel fornire cure e supporto ai bambini e alle loro famiglie, in uno dei momenti più difficili della loro vita.

Mentre ci avviciniamo alle festività, il gesto di DGA Group Italia e di Enrico De Gregorio riscaldano il cuore e ispirano ad una riflessione più profonda sul significato di solidarietà e di comunità. In questo Natale, grazie a DGA Group Italia, ogni bambino di Casa UGI ha visto esaudito un desiderio, portando luce in un periodo altrimenti difficile.