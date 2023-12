Il Natale del sindaco Lo Russo: al pranzo solidale della Comunità di Sant'Egidio insieme all'arcivescovo Repole

Programma intenso per Stefano Lo Russo, il giorno di Natale.

Il sindaco di Torino ha infatti partecipato al tradizionale pranzo solidale di Natale organizzato dalla comunità di Sant’Egidio. Insieme a lui, a fare gli onori di casa, l'arcivescovo Roberto Repole.

Nel pomeriggio, insieme all'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, Lo Russo ha poi fatto visita alla Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", alle Vallette, e successivamente all'Istituto Penale Minorile "Ferrante Aporti".

"Abbiamo portato il nostro augurio di Buon Natale sia alle persone recluse sia al personale di polizia penitenziaria", ha spiegato Lo Russo. "In particolare al Ferrante Aporti abbiamo avuto modo di confrontarci con i ragazzi detenuti, un'esperienza che è sempre molto impegnativa, anche dal punto di vista emotivo, ma importantissima proprio per far sentire le vicinanza e la presenza del Comune alle persone più in difficoltà".