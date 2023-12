Il 2024 porta prudenza nelle aziende del Canavese: cala l'ottimismo, ma l'occupazione (per ora) regge

Un'ondata di pessimismo sembra gelare le attese delle imprese del Canavese, ma in fondo restano segnali positivi per il periodo di inizio 2024. Lo dice l'ultima indagine trimestrale di Confindustria, che segnala - nel saldo tra ottimisti e chi vede nero - un saldo negativo per produzione, nuovi ordini, redditività ed export. Ma resiste per ora l'occupazione (che di solito reagisce sempre un po' in ritardo rispetto agli altri parametri economici).



Quasi triplica il ricorso alla cassa integrazione (da 5,3 a 13,7%), però gli investimenti non si fanno intimidire (nemmeno dai ritardi di pagamento in aumento). Il 27,5% delle imprese li indica per ampliamento e il 58,8% per sostituzione, con solo poco più del 10% delle aziende canavesane che non prevede investimenti.