Juve-Roma e San Silvestro riempiono gli alberghi: a Torino hotel verso il sold out per Capodanno

Prenotazioni in crescita per il cenone

Quello di san Silvestro si annuncia come un week-end da pienone negli alberghi di Torino. Grazie anche a Juve-Roma, che si disputerà sabato, il tasso di occupazione delle stanze è al 96% addirittura già da venerdì 29 e gli albergatori interpellati da Confesercenti parlano di prenotazioni dell’ultimo minuto ancora in arrivo.

Altrettanto soddisfatti i ristoratori, che riscontrano una crescita rispetto al 2022 delle prenotazioni per il cenone.

"Anno da tutto esaurito negli alberghi"

“Si tratta – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – della migliore conclusione di un anno che ha visto spesso numeri da tutto esaurito nei nostri alberghi: un trend in crescita che ha fatto bene alle strutture direttamente coinvolte, ma anche a tutte le altre attività dell’accoglienza, della somministrazione e del commercio. In un momento di crisi dei consumi non è un risultato da poco". "Lavoriamo tutti – imprese e amministrazioni pubbliche – affinché la vocazione turistica del nostro territorio si consolidi e cresca ancora”.