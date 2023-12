Da San Giovanni al 25 Aprile, tutti i ponti (e le festività) del 2024

Per Carnevale, dall’8 (giovedì grasso) al 13 febbraio (martedì grasso), non ci sono giorni festivi per i lavoratori, ma tradizionalmente è il periodo in cui si organizzano le settimane bianche o minivacanze nelle località famose per le sfilate carnevalesche. Ci sono Ivrea, Nizza, Loano, Viareggio, Venezia… Insomma, per tutti i gusti.