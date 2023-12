Si chiude il risiko della sanità in Piemonte: Valle, Picco e Dall'Occo confermati direttori generali: "Dato stabilità al sistema"

Tre conferme, due passaggi di grado e una new entry: si chiude così il risiko di fine anno della sanità in Piemonte. Questa mattina la giunta Cirio ha dato il via libera alle nomine in ambito sanitario. Giovanni La Valle, Carlo Picco e Franca Dall'Occo sono infatti stati riconfermati Direttori Generali - rispettivamente - della Città della Salute, ASL Città di Torino e ASL To3.