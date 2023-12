Daniela Ruffino (Azione): "Scelta sbagliata aumenti tariffe Monte Bianco"

"L’aumento delle tariffe per il passaggio del tunnel del Monte Bianco è una scelta sbagliata, nel merito e nella tempistica. La Commissione intergovernativa avrebbe potuto utilmente concentrare le proprie energie nella progettazione della seconda canna del tunnel. L’aumento delle tariffe, 50 euro per le auto e 200 euro per i mezzi pesanti, a decorrere dal primo gennaio viene annunciato in contemporanea con gli inevitabili disagi dovuti al rifacimento di alcuni chilometri del tunnel. Due paesi confinanti e impegnati per l’unità europea non potevano fare scelta più infelice" così Daniela Ruffino (Azione).