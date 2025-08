La questione Iveco arriva sui tavoli del comune: convocato un incontro con i sindacati

La Commissione Lavoro del Comune di Torino, presieduta da Pierino Crema, si riunirà lunedì 1 settembre per un’audizione dedicata alla recente cessione di Iveco Group al gruppo indiano Tata Motors. All’incontro sono state invitate le rappresentanze sindacali di categoria, al fine di raccogliere le loro valutazioni e preoccupazioni riguardo alle ricadute occupazionali e industriali dell’operazione. Alla Commissione parteciperà anche la Vicesindaca Michela Favaro.

"La cessione di Iveco a Tata Motors rappresenta un passaggio cruciale per il futuro dell'industria torinese," dichiarano Claudio Cerrato, Capogruppo PD in Consiglio Comunale, e Pierino Crema, Presidente della Commissione Lavoro. "È fondamentale che le istituzioni locali siano parte attiva nel monitorare gli sviluppi e nel garantire la tutela dell'occupazione e del tessuto produttivo della città." La Commissione intende successivamente convocare anche i vertici aziendali di Iveco e Tata Motors, per un confronto diretto sulle prospettive industriali e occupazionali legate all’acquisizione.

"In linea con l’impegno espresso dal Sindaco Stefano Lo Russo, la Città di Torino continuerà a seguire con la massima attenzione ogni sviluppo che possa avere ricadute sull’occupazione, sull’indotto e sul tessuto industriale locale," concludono Cerrato e Crema.