Metro 1 a Collegno e Rivoli, in autunno partiranno i ristori per imprese e attività

Partiranno in autunno i bandi per i ristori a micro e piccole imprese, artigianali e commerciali, interessate dai lavori di completamento della metro 1 a Rivoli e Collegno.

"L’ha annunciato oggi in Consiglio regionale l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, rispondendo ad una mia interrogazione. La misura - inserita mesi fa nel bilancio di previsione, grazie ad una proposta del Movimento 5 Stelle recepita con un emendamento firmato da me e Tronzano - prevede l’erogazione di sostegni economici alle attività colpite dai lavori sulla linea metro 1 nel tratto fra le due città, lì dove è ancora aperto il cantiere a causa dei ritardi negli stanziamenti dei fondi per il completamento delle opere. Il cantiere sta causando enormi disagi agli esercizi della zona, per cui abbiamo ritenuto opportuno intervenire per garantire un ristoro in questa fase di difficoltà", ha dichiarato Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte.

"In aula l’assessore Tronzano ha chiarito di aver incontrato i sindaci di Collegno e Rivoli e che le pratiche sono in fase conclusiva. Il tempo stringe, vigileremo affinché artigiani e commercianti ricevano il prima possibile i tanto attesi ristori", conclude Disabato.