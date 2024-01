Quattrozampeinfamiglia: il portale per adottare cani e gatti in tutta Italia

Ti piacerebbe adottare un cane o un gatto? Con una semplice ricerca su Quattrozampeinfamiglia puoi trovare il tuo nuovo amico a quattrozampe in modo semplice, veloce e gratuito. L’obiettivo di questo portale è agevolare le adozioni di cani e gatti ospitati in tantissime strutture in tutta Italia per offrire loro una casa accogliente e una nuova famiglia piena d’amore.

Utilizzando le opportunità offerte dal web, Quattrozampeinfamiglia vuole contribuire concretamente a ridurre il fenomeno dell’abbandono di cani e gatti, facilitando e promuovendo le adozioni consapevoli e responsabili in collaborazione con i volontari delle più importanti associazioni animaliste italiane, escludendo animali provenienti da allevamenti o da privati.

Come funziona Quattrozampeinfamiglia?

Il portale di Quattrozampeinfamiglia offre la possibilità di trovare in un unico posto e del tutto gratuitamente tantissimi cani e gatti, ospitati in rifugi, canili e gattili, pronti per essere adottati e lasciarsi per sempre alle spalle la vita in un box o in una gabbietta.

Ogni animale presente sul portale è accompagnato da una scheda informativa, ricca di dettagli, tra cui la sua età, il sesso, il carattere e le abitudini, in modo da permettere ai futuri adottanti di fare una prima scelta in base al proprio stile di vita e alle proprie esigenze.

Per rendere la ricerca ancora più semplice e puntuale si possono utilizzare dei semplici filtri di ricerca, dove è possibile indicare le proprie preferenze e se in casa ci sono bambini o anziani, affinché l’adozione sia davvero consapevole e responsabile, evitando che l’animale ritorni troppo presto in una struttura.

Le informazioni pubblicate all’interno nelle schede informative sono fornite dalle associazioni animaliste che collaborano con il motore di ricerca, le quali restano le uniche responsabili delle dati forniti, del loro aggiornamento e del successivo processo di adozione.

Creando un rapporto diretto tra gli adottanti e i volontari che gestiscono le strutture ospitanti, Quattrozampeinfamiglia vuole solamente avvicinare e favorire l’incontro tra le strutture e le famiglie senza proporsi come intermediario, ma semplicemente fornendo una maggiore visibilità e la comodità di poter accedere a una vasta selezione di cani e gatti in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Naturalmente, una volta che l’adottante avrà individuato il cane o il gatto che intende adottare, dovrà coordinarsi con la struttura che lo sta ospitando, la quale valuterà le compatibilità della famiglia e dell’animale per procedere con il normale iter di adozione, secondo quanto previsto dal regolamento interno e dalla legge italiana.

Quali sono i principali vantaggi di Quattrozampeinfamiglia per le strutture?

Uno dei principali problemi che i rifugi, i canili e i gattili devono affrontare è far conoscere le proprie attività e, soprattutto, i cani e i gatti accolti nelle strutture, in alcuni casi in età avanzata, ma non per questo meno disposti ad ambientarsi in una nuova casa.

Molto spesso, per poca conoscenza dei processi di adozione, per mancanza di tempo o semplicemente per una scelta avventata, le persone preferiscono acquistare cuccioli da venditori o allevatori, talvolta senza scrupoli, per ritrovarsi dopo poco tempo con una presenza ingombrante in casa di cui non vedono l’ora di disfarsi.

Questo è uno dei principali motivi per cui gli abbandoni di animali in Italia sono in continua crescita ed è quindi diventato urgente trovare una soluzione che riduca questo fenomeno e prevenga i possibili ritorni di cani e gatti in rifugi, canili e gattili.

Quattrozampeinfamiglia offre alle associazioni l’opportunità di registrare gratuitamente le proprie strutture, le quali possono presentare i propri cani e gatti a una platea molto ampia di adottanti, interessati a conoscere gli animali e a donare loro una nuova vita più sicura e confortevole.

Per garantire a tutti gli animali le stesse opportunità di essere adottati, le schede informative vengono caricate e presentate in modo del tutto casuale, senza data e senza l’indicazione dell’associazione che lo sta ospitando, che potrà essere contattata solo dopo che l’adottante si sarà registrato al portale.

Inoltre, visitando Quattrozampeinfamiglia è possibile trovare moltissimi consigli utili su come gestire, educare e prendersi cura di cani e gatti, oltre a testimonianze, recensioni e articoli di importanti testate giornalistiche italiane, in cui si parla del progetto e dei suoi interessanti sviluppi.

Se hai deciso di adottare un cane o un gatto, visita il sito Quattrozampeinfamiglia.it e adotta in modo consapevole e responsabile il tuo nuovo amico a quattrozampe. Offri l’opportunità di una nuova vita a un cane o un gatto in difficoltà e regala tanti momenti felici e sereni alla tua famiglia!