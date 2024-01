Bollette, finalmente il gas va in discesa. Coldiretti Piemonte: "Un sollievo per le famiglie, ma anche per le imprese"

Il calo delle bollette del gas è un segnale positivo per imprese e famiglie costrette a fare i conti per lungo tempo con costi energetici fuori controllo. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla discesa dei costi del gas del 6,7% della bolletta del gas per i consumi di dicembre 2023 rispetto a novembre, comunicato da Arera. La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali, secondo l’analisi della Coldiretti.