A Carmagnola la Befana vien di notte, ma torna anche di giorno: ecco gli eventi per fare festa

Venerdì 5 gennaio, dalle ore 20:30 in Piazza Sant’Agostino, è in programma l’oramai tradizionale “La Befana vien di Notte…”. L’evento avrà inizio alle ore 20:30 in Piazza Sant’Agostino con la discesa della Befana da Palazzo Lomellini, animazioni, musica e offerte di caramelle, cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco Carmagnola APS, in collaborazione con le sezioni locali di CAI, Croce Rossa Italiana, Associazione Vigili del Fuoco Volontari e Associazione Nazionale Alpini.