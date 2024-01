Vandalizzato un presepe in Circoscrizione 5, Marrone: "Attacchi ai simboli della tradizione incoraggiano i vandali" [FOTO]

Un presepe distrutto, da mani ignote, in piena Circoscrizione 5. E' una delle (brutte) sorprese di questi giorni, a Torino. E l'assessore regionale Maurizio Marrone condanna l'accaduto.



"La distruzione del presepe allestito sulla Spina della Circoscrizione 5 a Torino, non può essere derubricato ad un semplice atto vandalico. I continui tentativi laicisti di sminuire e liquidare i simboli spirituali del Natale incoraggiano e legittimano i vandali notturni che li prendono sul serio ed è quindi necessario che tutti prendano posizione a difesa delle tradizioni più sacre della nostra comunità".



"Mi auguro - aggiunge l'assessore Marrone - che anche dal Comune di Torino possa arrivare una condanna forte insieme al riallestimento immediato della Natività".

Duro il commento su quanto accaduto anche da parte di Enrico Crescimanno, presidente della Circoscrizione 5: "E' gravissimo, in primo luogo per l’ignobile gesto di vandalismo contro il presepe che rappresenta per i Cristiani la rappresentazione plastica della nascita di Gesù e in secondo luogo perché l’atto vandalico è avvenuto di fronte al centro civico. Ho già trasmesso la segnalazione al corpo di polizia municipale con la richiesta di aumentare i passaggi in via Stradella; porterò quanto accaduto al tavolo della sicurezza presieduto dalla Prefettura per la mia preoccupazione di più controlli sulla 5 e l’utilizzo se sarà necessario anche delle forze armate come già richiesto per corso Venezia".