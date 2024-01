CHIOSCO MOBILE sarà tra i protagonisti del SIGEP, appuntamento imperdibile per gli operatori del Foodservice Dolce

Il SIGEP, Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, è uno degli eventi più importanti per il settore del Foodservice Dolce a livello internazionale.

In questa occasione, CHIOSCO MOBILE presenterà il nuovo modello Delight 3, innovativo per i suoi ampi spazi interni e l’ampia finestra frontale che permette di dare un’ottima visibilità al proprio prodotto, ma soprattutto per la possibilità di sfruttare l’energia solare tramite i pannelli solari e poter quindi lavorare in autonomia.

CHIOSCO MOBILE offre un’ampia gamma di chioschi bar sia fissi che su carrello omologato ad uso stradale, quasi tutti trainabili con la propria auto semplicemente con la patente di guida tipo b. inoltre da la possibilità di ritirare il chiosco già allestito e pronto per essere utilizzato per qualsiasi tipo di attività. Che sia una gelateria, una paninoteca, una pizzeria, una birreria, una pasticceria, una creperia, una yogurteria, un cocktail bar, un info point o una moltitudine di altre opzioni, si potrà dare vita alla propria nuova attività o semplicemente ampliarla partecipando ad eventi street food, fiere esclusive, piuttosto che offrire servizi di catering in feste private, compleanni, cerimonie, etc..

I chioschi possono essere personalizzati in svariati modi, per permettere di esaltare il proprio marchio e rendere il chiosco bar più originale; sarà quindi più semplice attirare l'attenzione dei clienti e valorizzare così i prodotti offerti e dare notorietà al proprio brand.

CHIOSCO MOBILE ti aspetta al SIGEP di Rimini allo stand 186 nel padiglione C5; intanto non esitare e contattaci per ricevere maggiori informazioni e un'offerta di un chiosco personalizzato e allestito in base alle tue necessità lavorative.

Per informazioni e contatti

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email antonella.chioscomobile@gmail.com