I monumenti del Piemonte pronti a illuminarsi di rosa per la partenza del Giro d’Italia

“Siamo nuovamente pronti a organizzare un’altra Grande Partenza e la cosa ci riempie di orgoglio. Non è scontato per un territorio avere il privilegio di ospitare eventi ciclistici di questo prestigio e il Piemonte, in questi anni, si sta dimostrando una vera capitale dell’agonismo su due ruote - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca - Crediamo nei grandi eventi come occasione di sviluppo e come volano per l’economia del turismo ma pensiamo anche che siano un’occasione per avvicinare tutti i cittadini a uno stile di vita sano, diffuso e condiviso”.