Stanza dell'ascolto al Sant'Anna, vittoria degli anti-abortisti: bocciata dal Tar l'istanza della Cgil

La Cgil e “Se non ora quando” perdono la prima battaglia contro la convenzione per la stanza dell’ascolto, sottoscritta dal Movimento per la Vita con l’Ospedale Sant’Anna di Torino. Oggi il TAR Piemonte ha infatti bocciato con ordinanza l’istanza cautelare presentata lo scorso 26 ottobre dal sindacato e dell’associazione.

Marrone: "Prosegue rivoluzione delle culle"

E con la bocciatura, arriva la soddisfazione dell’assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, promotore dell’iniziativa: “La nostra rivoluzione delle culle – spiega - procede senza tentennamenti. Avanti per la natalità, sempre a sostegno della vita come scelta di libertà".

"Stanza anti-aborto"

Da tempo la Cgil, insieme ad altre associazioni femministe, protesta contro la decisione della Regione di fornire l'ospedale ostetrico-ginecologico di una "stanza di ascolto" per le donne in gravidanza, già ribattezzata "stanza anti-aborto". Un progetto definito spesso un attacco alla legge 194.

Non la pensa così l’assessore Marrone, che spiega: “La finalità della Stanza dell'ascolto è di fornire supporto e ascolto a donne gestanti che ne abbiano necessità, nell’ambito di un più generale percorso di sostegno a coloro che vivono il momento con difficoltà e che potrebbero quindi prendere in considerazione la scelta dell’interruzione di gravidanza o che addirittura si sentono costrette a ricorrervi per mancanza di aiuti".

Sant'Anna primo per parti e aborti

L'Ospedale Sant'Anna è il presidio sanitario primo in Italia per numero di parti con 6590 nuovi nati nel 2022 e anche l'ospedale piemontese in cui si effettua il maggior numero di interruzioni di gravidanza, con circa 2500 casi nel 2021 (il 90% delle ivg effettuate nella città di Torino e circa il 50% di quelle a livello regionale).

Accanto alla “Stanza dell’Ascolto”, negli ultimi anni la Regione ha creato anche il fondo “Vita Nascente” che consente il rimborso di spese legate alla gravidanza e ai primi anni di vita del bambino.