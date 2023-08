Manifestazione al Sant'Anna contro la stanza "anti-aborto", ma Marrone insiste: "Noi andiamo avanti"

Flashmob contro gli antiabortisti, questa mattina davanti all'ospedale Sant'Anna. A provocare la protesta è stata la decisione della Regione, su proposta dell'assessore Maurizio Marrone, di fornire l'ospedale ostetrico-ginecologico di una "stanza di ascolto" per le donne in gravidanza, già ribattezzata "stanza anti-aborto".

Organizzata dalla Cgil, la manifestazione ha visto la partecipazione di più di un centinaio di persone, soprattutto donne, che hanno occupato la scalinata di ingresso della struttura (lasciando comunque libero il passaggio per l'entrata e l'uscita dei pazienti).

L'obiettivo era farsi sentire contro la "stanza anti aborto" e in difesa della legge 194. Immediata la risposta dell'assessore alle politiche sociali Marrone, che ha commentato: "Non bastava la figura barbina dell’annuncio-bufala sulla revoca inventata della convenzione, ora ci tocca pure la manifestazione poco partecipata, ma comunque svolta davanti a un luogo di cura. La sinistra forse vive in un multiverso dove pensa di poter disapplicare dalla piazza la parte della legge 194 che tutela la maternità, ma fortunatamente noi viviamo nella realtà e andiamo avanti".

Alla manifestazione ha partecipato anche Silvana Accossato (LeU), che ha spiegato: "I consultori e il servizio sanitario pubblico sono i soli in grado di attuare la legge 194 in tutti i suoi aspetti, anche quelli fondamentali della prevenzione e delle garanzie di libera scelte delle donne. La destra che governa il Piemonte sia almeno sincera con i cittadini e le cittadine piemontesi: dica che vuole affossare la 194 e per questo finanzia e sostiene i movimenti antiabortisti che ancora ieri erano davanti al Sant’Anna con le foto di feti a colpevolizzare le donne che stanno affrontando un momento delicato e difficile della loro vita”.