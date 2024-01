Al Sant'Anna arriva il ventilatore "gentile" che salva i neonati prematuri

La respirazione, com'è ovvio, è una delle funzioni vitali del corpo umano. Nei neonati prematuri assume un'importanza ancora maggiore ma, da oggi, all'Ospedale Ginecologico Ostetrico Sant'Anna di Torino c'è un alleato in più: si tratta di un nuovo ventilatore che permetterà di assistere in modo sempre più adeguato e "gentile" bambini e bambine nate prima della 37esima settimana dal termine dell'ultimo ciclo mestruale. 1800 i neonati prematuri in Piemonte

Secondo i dati, in Italia i neonati prematuri sono 30mila (4000 di peso inferiore a 1 chilo e mezzo), di cui 1800 in Piemonte (220 di peso inferiore a 1 chilo e mezzo). Attualmente, i ricoverati presso la terapia intensiva neonatale dell'Università di Torino sono 350. Il nuovo ventilatore, ribattezzato Servo-N, sfrutterà l'innovativa tecnologia "Nava": "Permetterà - spiega Alessandra Coscia, direttrice della Struttura Complessa di Neonatologia dell'ateneo - di ridurre l'invasività: attraverso un sondino, infatti, rileverà gli impulsi elettrici cerebrali diretti al diaframma sincronizzandosi con il respiro spontaneo del bambino. Ventilare nel modo più corretto possibile è fondamentale perché permette di ridurre al minimo i rischi di morte e di danni neurologici permanenti". L'innovativa tecnologia "Nava"

Servo-N è stato donato dalla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi in collaborazione con l'Italian Tech Week: "L'Italia - sottolinea il presidente della prima Lodovico Passerin D'Entreves - sta vivendo un preoccupante inverno demografico: grazie a questa donazione e non solo, spero che al Sant'Anna si possa presto vivere una primavera di natalità, tema fondamentale per il nostro Paese".