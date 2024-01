Città metropolitana al lavoro per la messa in sicurezza della provinciale 24

Sarà lo studio Geodes s.r.l. di Torino a redigere su incarico della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino il progetto per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 24 nel tratto tra il km 39+800 a Villar Focchiardo e il km 46+100 al confine tra San Giorio di Susa e Bussoleno.

“Parliamo di un tratto della SP 24 che è a carreggiata unica, e in alcuni tratti anche a larghezza ridotta, e sopporta un alto volume di traffico, sia leggero che pesante, configurandosi come la principale alternativa all’autostrada A32 per chi è diretto all’Alta Valle di Susa, alla Val Cenischia e ai rispettivi confini con la Francia. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici - I numerosi accessi privati, le attività industriali e lo svincolo per l’autoporto di Susa contribuiscono ad incrementare il traffico pesante diretto a Bussoleno e a Susa. In un tratto teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni dobbiamo intervenire per evitare che manovre imprudenti da parte dei conducenti ne causino altri. È innegabile che le svolte a sinistra e i sorpassi imprudenti nei tratti con non sufficiente visibilità, spesso in violazione del Codice della Strada, sono un problema, ma la Città metropolitana di Torino, Ente proprietario della strada, deve intervenire, per quanto possibile, per migliorare le condizioni generali della propria rete viaria”.

La progettazione dovrà identificare, per tutta la tratta, i punti di maggior pericolosità e gli interventi necessari per l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto stradale. La redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi individuati come prioritari, avrà un costo di poco meno di 50.000 euro. Lo studio dovrà individuare la soluzione progettuale ottimale, attuabile in lotti funzionali successivi, intervenendo prima nei punti a maggiore pericolosità e criticità. La progettazione dovrà indicare i costi e i tempi di realizzazione delle soluzioni tecniche elaborate. Si prevede la conclusione della prima fase dello studio all’inizio della primavera.