A Torino lo swing incontra il jazz e la musica tzigana con il concerto "Oltre Swing Lab"

Appuntamento lunedì 15 gennaio alle 20.30 in via Sacchi 18d

"Contaminazioni sonore e musica degenerata": è questa la suggestiva descrizione del concerto "Open Swing Lab", in programma a Torino lunedì 15 gennaio alle 20.30 in via Sacchi 18d. L'evento è organizzato dall'associazione Amici dell'Orchestra Sinfonica Nazionale nell'ambito di "Open to Music 2023-2024".

Lunedì a Torino, quindi, lo swing incontrerà il jazz e la musica tzigana con la partecipazione del direttore della scuola Cirko Vertigo Paolo Stratta e delle allieve Matilde Rizzo e Marina Spinelli: "Nel panorama musicale europeo - spiegano gli organizzatori - esiste una tradizione strumentale che ha le sue radici nella cultura dei nomadi Manouches, una delle principali famiglie zingare del continente. Lo swing manouche nasce poi dall'incontro tra il jazz americano degli anni '30 del '900, il valzer musette francese e la tradizione tzigana resa nota in tutto il mondo dallo smisurato talento di Django Reinhardt".

Per prenotare è possibile il contattare il numero 3383456954 (lunedì-venerdì 9-18) o scrivere all' indirizzo email informazioni@amiciosnrai.it; l'ingresso prevede un'offerta minima di 10 euro.