Fontana rotta e aree incolte a San Paolo: "Il degrado fa crollare il prezzo delle nostre case"

Aree verdi incolte e trasandate, una fontana semidistrutta e inservibile: l’area attorno al supermercato Bennet di via San Paolo è da tempo abbandonata al degrado. Una situazione denunciata dal Capogruppo in Circoscrizione 3 di Torino Bellissima Davide Scanavino sei mesi fa, che ad oggi non ha ancora avuto una soluzione.

Fontana rotta

A sollecitare una risposta ed un intervento della Circoscrizione 3 anche il Gruppo Spontaneo Noi e la Fontana, che ha scritto una mail alla presidente del mini-Comune di San Paolo/Cenisia Francesca Troise.

“La fontana – si legge nella missiva – parrebbe non più riparabile: ci è stata prospettata la sua trasformazione in aiuola gestita da noi residenti, con patto di collaborazione”. “Noi – replicano – non siamo interessati a questo, ma al ripristino delle condizioni di decoro della zona”.

"Degrado causa deprezzamento case"

“Il degrado – sottolineano i residenti zona attorno a via Caraglio – sta causando il deprezzamento dei nostri immobili: questo non è più accettabile”. A farsi portavoce delle problematiche degli abitanti, che chiedono tempi certi per i lavori straordinari nell’area Bennet, il consigliere di Torino Bellissima Scanavino. “Sono passati - chiosa sei mesi. C’è da fare”.