"I tram storici? Diventino ByblioTram": la proposta del consigliere comunale Abbruzzese (Torino Bellissima)

Ma Abbruzzese va oltre: considerando la prossima dismissione di 58 veicoli degli anni ’30 del secolo scorso, chiede di estendere a tutti i giorni della settimana la circolazione sulla linea 7 dei soli tram storici e di valutare con Gtt e ATTS (Associazione Torinese Tram Storici) quali tram posizionare in luoghi scelti della città, con l’obiettivo di utilizzarli quale richiamo per i turisti.

A questo proposito, la mozione chiede di considerare la possibilità di trasformare questi veicoli, dopo averli attrezzati anche per l’utilizzo da parte di disabili e anziani, in ByblioTram, ambienti dove leggere e scambiarsi libri in collaborazione con le biblioteche cittadine, anche in funzione di bambine e bambini, utilizzandoli per fare loro ascoltare racconti sulla storia di Torino o musica dal vivo.