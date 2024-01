Stop di un'ora alla metropolitana di Torino per atti vandalici

Nonostante la linea 1 sia ripartita, continuano i disagi per i passaggeri. A causa infatti dello stop di un'ora le stazioni sono affollate dalle persone che non sono riuscite a prendere i mezzi precedenti: i convogli sono strapieni e la gente non riesce a salire sopra.



In molti casi i pendolari sono costretti a lasciare passare il vagone in attesa di quello successivo, con la speranza sia più vuoto.