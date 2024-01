Quando il tifo da stadio fa bene: lo Juventus Official Fans Club New AbilitJ dona un nuovo apparecchio ai pazienti in carrozzina

Lo Juventus Official Fans Club New AbilitJ APS ETS ha donato un’apparecchiatura destinata ai pazienti dell’Unità Spinale Unipolare della Città della Salute di Torino costretti in carrozzina per via di un danno cerebromidollare o per una patologia neurogenerativa.

Si tratta di uno strumento tecnologico di supporto alle valutazioni dei medici e terapisti per prevenire le dolorosissime lesioni da pressione (piaghe da decubito) che colpiscono i malati soprattutto nelle zone del coccige.

Sono state raccolte numerose e generose donazioni da privati, persone che hanno creduto, credono e continueranno a sostenere il progetto di New AbilitJ, quello cioè di non darsi mai per vinti nemmeno di fronte a quei pazienti che sembrerebbero essere sprofondati in un buio senza speranza.

L’apparecchiatura è costata 25mila euro. Sembrava un sogno quasi irrealizzabile, soprattutto in tempi cosi brevi, invece grazie alla donazione di un anonimo ed il super sconto applicato dall’azienda produttrice è stato possibile acquistarlo.