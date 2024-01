Metro Marche, due scale mobili rotte da mesi: "Non abbiamo una data certa sul riavvio"

Alla fermata Marche della metropolitana scale mobili ferme da mesi e, almeno al momento, non si sa con certezza quando ricominceranno a funzionare. Il disservizio è stata al centro, su richiesta della Circoscrizione 4, della commissione Trasporti che si è svolta oggi pomeriggio.

Ferme da mesi

Attualmente, come hanno spiegato da GTT, sono due "gli impianti di risalita fuori servizio. Il primo è quello che permette di accedere alla banchina da Bengasi a Fermi, mentre il secondo è esterno, dal lato dell'Alenia". La scala mobile interna di Marche è ferma da fine settembre "per un problema elettrico. È necessario sostituire l'inverter, per rallentare l'impianto quando non c'è utenza o per una partenza dolce". L'azienda di corso Turati ha ordinato il pezzo ed è in attesa dell'intervento del manutentore.

Ferma dall'estate 2023 anche la scala mobile esterna, che permette di raggiungere la Thales Alenia Space di Strada Antica di Collegno. L'intervento di riparazione, in questo caso, è molto più complesso. Si sono registrati problemi "al quadro di manovra". "Il lavoro - hanno spiegato da GTT - è stato fatto dal costruttore. È stato fatto il collaudo della parte elettronica, ma è da mettere a posto quella meccanica: per questo intervento siamo in attesa delle tempistiche".

Foglietta: "Situazione sta lentamente migliorando"

"La metropolitana di Torino - ha chiarito l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - trasporta 8mila passeggeri all'ora. Sappiamo che ci sono criticità sulle scale mobili ed ascensori: siamo in stretto collegamento con Gtt". "La situazione - ha aggiunto l'esponente della giunta - sta lentamente migliorando: questo non vuol dire che mediamente va tutto bene". "Le nostre scale mobili hanno quasi vent'anni: a forza di mantenerle male o a causa della mancanza dei ricambi, alcune magari vanno sostituite ex novo", ha concluso.