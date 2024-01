Fatboy Slim arriva all'Audiodrome di Moncalieri

Norman Cook – vero nome di Fatboy Slim - arriverà all'Audiodrome Live Club il 22 marzo in una delle pochissime date in un club.

La sua caratura lo porta spesso nei migliori festival internazionali (a Torino al Kappa FuturFestival) e poche e selezionate volte nei locali più importanti del mondo, tipo il celebre Fabric di Londra, ma davvero si contano sulla punta delle dita queste sue esibizioni.

Nato a Bromley (Gran Bretagna) il 16 luglio 1963, cresce a Redhill, Cook studia a Brighton insieme a Paul Heaton, con il quale poi fonda gli Housemartins, gruppo nel quale milita in veste di bassista. All’indomani dello scioglimento del gruppo, Cook fonda un nuovo gruppo, i Beats International, e poi i Freak Power, con il quali registra due album. Innamorato della musica dance, Cook lavora da sempre come dj e remixer sotto le sigle più improbabili, da Pizzaman a The Mighty Dub Kats, passando attraverso Fried Funk Food. Nel 1995 assume lo pseudonimo di Fatboy Slim, che dice di aver mutuato da un bluesman degli anni Quaranta. Il primo album, intitolato Better Living Through Chemistry, esce nell’ottobre del 1996 e viene portato al successo da singoli come "Everybody needs a 303", "Going out of my head" e "Santa Cruz". L'album successivo si intitola You've Come A Long Way, Baby ed è quello che segna il successo internazionale. A fine 2000 esce Halfway Between The Gutter And The Stars. Il disco è anticipato dal singolo “Sunset (Bird of prey)”, in cui viene campionata la voce di Jim Morrison, e vede la partecipazione di Macy Gray. Meno fortunato del predecessore, conferma comunque la fama di Fatboy Slim. Nel 2004, dopo due compilation che illustrano il suo dj set (Live On Brighton Beach e Big Beach Boutique II) esce il nuovo album in studio, Palookaville, seguito nel 2006 da una raccolta. Nel 2007 – dopo aver suonato a Gennaio davanti a un pubblico di ventimila persone sul lungo mare di Brighton – Fatboy Slim sceglie di allontanarsi per un periodo dal circuito dance nonostante alcune sue apparizioni a Glastonbury e a Ibiza. Nel 2008 Cook annuncia di voler ritirare il nome Fatboy Slim e di lanciare un nuovo progetto, The Brighton Port Authority (The BPA). Nel 2009 tuttavia il nome riappare per I Think We're Gonna Need a Bigger Boat, seguito da Here Lies Love pubblicato nel 2010, inciso assieme a David Byrne. Nell'Agosto 2012 si esibisce alla cerimonia di chiusura dei Giochi della XXX Olimpiade. Buona parte della carriera di Norman Cook è stata inoltre dedicata alla realizzazione di remix per altri artisti. Si è esibito sul palco dello storico concerto del primo Maggio 2018 a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, come ultimo artista, nonchè nello stesso anno ha fatto uscire la compilation Fatboy Slim vs Australia. Nel 2022 è ritornato sulla spiaggia di Brighton per il ventesimo anniversario del'evento Big Beach Boutique con Carl Cox, Eats Everything e molti altri. Nel 2023 ha continuato ad esibirsi nei migliori festival internazionali, tra i quali il Glastonbury dove, come tributo alla scomparsa di Maxi Jazz dei Faithless ha suonato la traccia "Insomnia".