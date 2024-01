Al Mauto, l'incontro "Elettrico e Dintorni" per il ciclo di appuntamenti Talk Different

TALK DIFFERENT è il nome del ciclo di incontri che si svolgono a corollario della mostra “DRIVE DIFFERENT – Dall’Austerity alla mobilità del futuro”, inaugurata al Museo Nazionale dell’Automobile il 23 novembre 2023 e visitabile fino al 7 aprile 2024.

Gli incontri tematici tenuti da accademici, storici, giornalisti, designers, rappresentanti del mondo produttivo e industriale hanno la finalità di far riflettere sul futuro della mobilità, a partire dall’analisi delle criticità e delle sfide tecnologiche e comportamentali per salvaguardare l’ambiente. Il primo incontro, dal titolo “ELETTRICO E DINTORNI”, si terrà martedì 23 gennaio dalle 17 alle 19 nella SALA 150 del MAUTO e affronta il tema della rivoluzione elettrica dalla memoria degli esordi agli scenari a medio termine della ricerca, passando attraverso considerazioni sui temi del rifornimento energetico e della rete di distribuzione, sulla transizione condizionata a necessarie politiche di sviluppo delle zone meno servite o dei Paesi in via di sviluppo. Ne discuteranno: Benedetto Camerana, Presidente MAUTO, Lorenzo Morello, ingegnere e storico dell’automobile, Roberto Boni, caposervizio Tecnica di Quattroruote, Bruno Dalla Chiara, professore associato in Trasporti presso il Politecnico di Torino e Mobility Manager di Ateneo, Franz Leitner, Direttore Powertrain Engineering Italy AVL, Gianluca Fulli, docente del Politecnico di Torino, Silvia Verace, Architectural Engineer, Transport Planner A2A E-mobility, Maria Grazia Lisbona, responsabile sistemi di propulsione Stellantis Sud Europa. Modera: Giosuè Boetto Cohen, curatore della mostra DRIVE DIFFERENT. Prima del talk di martedì 23 gennaio sarà possibile, alle ore 16, fare una speciale visita guidata alla mostra con il curatore.



