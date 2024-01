Tunnel del Lingotto, riapre al traffico la carreggiata verso sud. Ma continuano i disagi

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti di Torino sud. Proseguono infatti, secondo il cronoprogramma, i lavori di consolidamento strutturale del sottopasso Lingotto. Dopo uno stop di sei mesi, il prossimo 4 marzo riaprirà quindi al passaggio delle macchine e veicoli la semicarreggiata sud, da Lingotto a Millefonti.

Chiusa la semicarreggiata nord

Contestualmente lo stesso giorno verrà chiusa completamente al traffico la semicarreggiata nord (direzione da corso da corso Unità d'Italia a corso Giambone). A confermare le tempistiche l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Il sottopasso del Lingotto

Dall’autunno 2022 il sottopasso del Lingotto, alle prese con problemi strutturali, viene periodicamente chiuso a senso alternato al traffico per interventi. Nello specifico, come ha spiegato Tresso, i lavori “consistono nel rinforzo strutturale degli impalcati mediante beton plaqué e delle pilastrate mediante incamiciatura e rendono pertanto obbligatorio chiudere al transito una semicarreggiata alla volta”.

“Il termine dei lavori – ha aggiunto l’esponente della giunta – per l’impalcato di via Nizza è l’inizio primavera 2024, mentre quello per i lavori relativi all’impalcato di via Ventimiglia è l’estate 2024”.

Firrao (Torino Bellissima): "Lavori conclusi per fine anno"

“Il sottopasso Lingotto – ha replicato Firrao- è un cantiere perenne. Speriamo che davvero i lavori si concludano entro fine anno e che i torinesi possano così tornare a utilizzare questa arteria fondamentale senza altre interruzioni”.