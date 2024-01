"Local marketing", al via a Rivoli i corsi di formazione per le attività commerciali del distretto della collina Morenica

Proseguono anche per il 2024 le attività del Distretto del Commercio della Collina Morenica rivolte alle attività commerciali di 𝐑𝐢𝐯𝐨𝐥𝐢, 𝐁𝐮𝐭𝐭𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐭𝐚, 𝐑𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐛𝐚𝐬𝐬𝐞.



Da mercoledì 24 Gennaio inizia il ciclo di incontri di formazione gratuiti "𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠: 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀" in cui verranno illustrati ed approfonditi gli strumenti digitali a disposizione di un'attività commerciale per promuoversi. Sono previsti quattro incontri con il seguente calendario:



Mercoledi 24 gennaio - dalle 13.15 alle 15.15

Fatti trovare con Google Business Profile

Mercoledi 31 gennaio - dalle 13.15 alle 15.15

Facebook per il commercio locale: come creare contenuti coinvolgenti

Mercoledi 7 febbraio - dalle 13.15 alle 15.15

Instagram: stories e reels per coinvolgere il pubblico

Mercoledi 14 febbraio - dalle 13.15 alle 15.15

Whatsapp Business per fidelizzare i tuoi clienti



“Il ciclo di incontri si inserisce nelle attività previste nel progetto strategico candidato al bando regionale che abbiamo vinto. Gli incontri sono totalmente gratuiti per le attività e hanno l’obiettivo di fornire nuove competenze digitali ai commercianti al fine di utilizzare al meglio gli strumenti digitali a disposizione per promuovere e raccontare la propria attività. Gli incontri prevedono una parte teorica ed una ricca proposta di esempi e di esercitazioni per mettere in pratica quanto appreso” – spiega la Dott.ssa Barbara Scandella, manager del Distretto della Collina Morenica.



La partecipazione ai corsi che si terranno presso la Sala del Centro Congressi del comune di Rivoli in Via Dora Riparia 2 è completamente gratuita ed è aperta alle attività commerciali dei comuni di Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse. “Crediamo fermamente che sia fondamentale per i negozi di vicinato rimanere aggiornati sulle possibilità di promozione anche attraverso gli strumenti digitali. Come associazione di categoria promuoviamo corsi come questi e progetti che mettono al centro la crescita delle competenze degli imprenditori e nei prossimi mesi avremo delle importanti novità proprio su questo versante” – dichiara Carlo Chiama, direttore di Confesercenti Torino e Provincia.



“Il Distretto del Commercio ha chiuso un 2023 ricco di iniziative e progetti ed è già al lavoro per nuove proposte per valorizzare il territorio e il commercio di vicinato. Tra le iniziative anche “Taste the Hills – Le ricette della Collina Morenica” che ha promosso la collaborazione tra le attività della ristorazione e i produttori del Distretto.



“Tra gli obiettivi del Distretto c’è anche quello della valorizzazione del territorio attraverso i suoi produttori. Abbiamo favorito così l’incontro e la collaborazione tra le numerose aziende agricole e produttive del territorio e le attività della ristorazione. Dalla sinergia e dall’estro dei ristoratori sono nati piatti che potete degustare nei ristoranti aderenti” – afferma Paolo Dabbene, assessore al commercio della città di Rivoli.



Gli Assessorati al commercio di Rivoli, Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse insieme al partner Confesercenti Torino e Provincia nel corso del 2023 hanno portato avanti insieme agli uffici competenti e coordinati dalla manager di Distretto gli interventi di riqualificazione finanziati con il Bando Regionale e co-finanziati dalle quattro amministrazioni e il bando rivolto alle imprese che ha portato sul territorio del Distretto 110 mila euro destinati alle attività del piccolo commercio.



“Stiamo lavorando già a nuove iniziative e progettualità per il nuovo anno ed in particolare ad un progetto di valorizzazione del nostro territorio a cui siamo molto legati. Il 2023 è stato un anno che ha visto rafforzarsi la collaborazione e la sinergia tra le amministrazioni e questo ci ha permesso di realizzare tante progettualità” – spiegano Mauro Mellano, Chiara Iglina e Gianni Gallo assessori al commercio di Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse.